日本オリンピック委員会（JOC）は25日、公式インスタグラムで動画を公開。3月の世界選手権を最後に現役引退となったフィギュアスケートの坂本花織さんが、25日に東京・日本橋で行われた「TEAM JAPAN応援感謝パレード」を振り返りました。2月のミラノ・コルティナオリンピックでは、女子シングルと団体で銀メダルを獲得。坂本さんは、2つのメダルをかけてパレードを堪能しました。実はパレードの前に「坂本ぉー！」と呼んでほしいと