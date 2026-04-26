「オリックス−日本ハム」（２６日、京セラドーム大阪）大阪観光局の“ミャクひろし”こと、溝畑宏理事長が２６日、「おもてなしジュニアＤＡＹ」として開催された日本ハム戦（京セラ）で自身１１度目となる始球式を務めた。すでに閉幕している関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」のグッズを今回も頭にかぶって登場。宮城のユニホーム姿で見事なノーバウンド投球を披露した。「自分は１１回目（始球式）ですけど、