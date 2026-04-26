◇東京六大学野球春季リーグ戦早大2―1法大（2026年4月26日神宮）東京六大学野球の春季リーグ戦が行われ、早大が2―1で法大に競り勝ち、1勝1敗のタイとした。大学日本代表候補の153キロ右腕・高橋煌稀投手（3年）が9安打1失点でリーグ戦初の完投勝利を挙げた。小宮山悟監督は「球数が増えたので試合の途中で“さあ、どうしよう”と。尾形が“まだ大丈夫です”ということだったので、まあ受けている本人が大丈夫だって言