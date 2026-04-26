警察車両の赤色灯26日午前11時5分ごろ、熊本市東区健軍5丁目の熊本市動植物園で「飼育員がサイに倒されてけがをしている」と消防から熊本東署に通報があった。50代の男性飼育員が頭から出血し、救急搬送された。搬送時に意識はあったといい、署が詳しい状況を調べている。署によると、飼育員はサイ舎のバックヤードで作業中、1トン以上あるサイに突き飛ばされた。