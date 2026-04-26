昨今、選択的夫婦別姓制度への関心が高まるとともに、改姓や結婚によって生まれる「へりくだり」のような感情に頭を悩ませるなど、姓のあり方が改めて問われている。【映像】鳥飼氏と3人目のパートナーの母とのやり取り（LINE画面）ニュース番組『わたしとニュース』では、この問題について、改姓の理不尽な経験をきっかけに綴ったエッセイ『今世紀最大の理不尽それでも、結婚がしたかった』の著者で漫画家の鳥飼茜氏とイラ