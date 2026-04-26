東京１１Ｒ・フローラステークス・Ｇ２・馬トク激走馬＝エンネ兄に２頭の重賞ホース、ファントムシーフ、ディスペランツァがいるキズナ産駒。前走は既走馬相手だったが、出遅れながら、直線大外一気に上がり最速の脚を伸ばし快勝。吉岡辰弥調教師は「センスが良く、身体能力が高い。気性もいい」とポジティブワードを並べた。初戦で騎乗した坂井瑠星騎手も「緩いけど、いい馬」と才能を認めていた。４月２日に外厩・チャンピオ