◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―広島（２６日・甲子園）モデルのトラウデン直美が始球式に登場し、無念のワンバウンド投球だった。昨年の始球式でもワンバウンド投球で「悔しい〜。もう一回やらせてください」とリベンジを宣言していたが、惜しくも届かず「ストライクを狙っていたんですけど。悔しいです」と唇をかんだ。「代々木公園でマネージャーさんと一緒にキャッチボールをいっぱいやりました。しっかり肩が筋肉痛になるぐ