ロッテは２６日、種市篤暉投手（２７）が２５日に熊本市内の病院での診察を行い、「左アキレス腱（けん）断裂」の診断を受けたことを発表した。２５日のソフトバンク戦（熊本）で負傷交代した。０―０の初回２死三塁で柳田のファウルに反応してマウンドから降りた際に痛め、担架で運ばれた。試合中に熊本市内の病院で診察を受けたあと、同日中に帰京した。サブロー監督は患部の状態について「重たい感じ？そうじゃないです