◆東京六大学野球春季リーグ第３週第２日▽早大２―１法大（２６日・神宮）法大が早大に敗れ、開幕からの連勝が３で止まった。早大を上回る９安打を放ったが好機で一本が出ず、あと１点届かなかった。対戦成績は１勝１敗となり、２７日に第３戦が行われる。２連勝での勝ち点奪取とはならなかったが、明るい材料もあった。奥村凌大内野手（１年＝横浜）は、２点を追う６回無死一塁で代打起用され、早大の先発右腕・高橋煌稀投手