ブライトン清家貴子がマンチェスター・シティ相手に豪快な一撃を決めたイングランド・ウィメンズ・スーパーリーグ（WSL）での日本人対決で、ブライトンのFW清家貴子が豪快な一撃を決めた。マンチェスター・シティと対戦したゲームの1-1で迎えた後半2分、右サイドに張った清家は味方からの内側へのスルーパスに全力スプリント。相手を追い越してペナルティーエリア内まで進出すると、GK山下杏也加が守るゴールのニアサイド上へ