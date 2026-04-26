封鎖が続くホルムズ海峡。この影響が、身近な観光地にも影を落としています。いま観光地では何が起きているのか、日本三景の一つ「松島」を取材しました。【写真を見る】各国航空会社が相次ぎ減便に…“ホルムズ封鎖”GWにも影響「日本三景」も燃料高騰で…年間300万人が訪れる宮城県を代表する観光地「松島」。260余りの島々が織り成す景観は日本三景のひとつとして知られ、京都・天橋立、広島・宮島と並んで外国人観光客にも高