陸上のぎふ清流ハーフマラソンは26日、ヒマラヤスタジアム岐阜発着で行われ、女子で昨年の世界選手権マラソン7位の小林香菜（大塚製薬）が1時間10分43秒で日本勢最高の9位に入った。ケニアのドルフィンニャボケ・オマレ（ユニクロ）が1時間7分4秒で優勝した。男子は山口翔輝（創価大）が1時間0分46秒で日本勢トップの6位。