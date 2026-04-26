フリーアナウンサー・高橋真麻（44）の父で俳優の高橋英樹（82）が22日、自身のブログを更新。防災意識の高まりをきっかけに“備え”の様子を公開し、反響を呼んでいる。【写真】「すごいですね」スーパーで“防災用食品”をカゴ2杯山盛り購入した高橋英樹高橋は「防災用食品を買いに行く」と題してブログを更新。テレビで地震情報や富士山噴火の話題を見たことをきっかけに、「保存食品を期限切れは取り替えないと」と感じ、