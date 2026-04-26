◇パ・リーグ日本ハム―オリックス（2026年4月26日京セラＤ）日本ハム・有原航平投手（33）が4回途中8失点で今季最短KOされた。初回に2点の援護を受けたが、来田、森に連続適時打を浴びて3失点で逆転を許した。3回もシーモアに2ランを浴びるなど2失点。4回は1死一、二塁から宗に右線に適時打を浴びて4点目。ここで新庄監督がたまらず交代を告げた。代わった生田目が3ランを浴び、有原は今季ワーストの8失点となった