■MLBドジャース 12ー4 カブス（日本時間26日、ドジャー・スタジアム）【日程】3連覇に挑む大谷翔平、山本由伸らのドジャース2026年 対戦カード一覧ドジャースの佐々木朗希（24）が本拠地でのカブス戦に今季5度目の先発登板。5回0/3、99球を投げ、被安打7（被本塁打3）、奪三振5、四死球2、失点4（自責点4）と粘りの投球を見せ、今季初勝利を挙げた。白星は昨年5月4日のブレーブス戦以来で、メジャー通算2勝目となった。試合後、