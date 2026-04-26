BTSの人気が止まらない！先月20日にリリースした新アルバム「ARIRANG（アリラン）」が、世界音楽市場で5週連続トップに立った。グローバル音楽ストリーミングプラットフォームSpotifyが25日に発表した最新週間チャート（集計期間17日〜23日）によると「週間トップアルバム」部門で5週連続1位だった。またタイトル曲「SWIM」は「週間トップソング・グローバル」で3位に入った。他にも収録曲全14曲が、同チャートで5週連続ランクイ