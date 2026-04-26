赤字でも欠かせない！ 船は離島住民にとって「道路」代わり離島航路は、離島に暮らす住民にとって、日常生活における移動だけでなく、生活必需品や主要物資などの輸送も担っているため、不可欠のインフラといえる存在です。言うなれば「動く道路」であり、もし船が止まってしまえば、島での生活そのものが成り立たなくなってしまいます。【写真】これが日本初「リニアジェット船」の詳細です 既存船との比較もしかし、その経営