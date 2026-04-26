全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・池の上のとんかつ店『とんかつ太志』です。作り手の想いと上質な素材が生み出す極上のバランスぶ厚く切り付けられたロースカツをガブっといけば、これぞとんかつの醍醐味といった、ほどけるような赤身の旨さととろける脂が口いっぱいに広がる。しかし、1番に驚いたのは後味の軽さと圧倒的な味のバランス感だ。特ロースかつ定食（ご飯