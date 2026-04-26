トッテナム・ホットスパー（スパーズ）がついに2026年のリーグ戦で初勝利を挙げた。ロベルト・デ・ゼルビ監督の試合後コメントをイギリスメディア『BBC』が伝えた。プレミアリーグ第34節が25日に行われ、スパーズは敵地でウルヴァーハンプトン（ウルヴス）と対戦した。すでに降格が決まり失うものがないウルヴスを相手に、ポルトガル代表MFジョアン・パリーニャが挙げた1点を守り抜いて1−0で勝利。苦手意識のある相手に4年ぶ