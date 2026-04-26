マンチェスター・シティを率いるジョゼップ・グアルディオラ監督が、サウサンプトン戦を振り返った。25日、クラブ公式サイトが伝えている。FAカップ準決勝が25日に行われ、マンチェスター・シティはサウサンプトン（2部）と対戦。79分に先制点を許したが、82分に途中出場のジェレミー・ドクが同点弾を決めると、87分にはニコ・ゴンサレスが強烈なミドルシュートを叩き込み、2−1で逆転勝利を収めた。この結果、データサイト