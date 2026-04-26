５月５日から今秋のU-17ワールドカップ出場をかけたU-17アジアカップが開催される。ホスト国はサウジアラビア。16か国が参加し、４か国総当たりのグループステージを経て、ノックアウトステージが行なわれる。アジアの出場枠はワールドカップのホスト国であるカタールを含めて９つ。カタールがノックアウトステージに進出した場合は９位決定戦が開かれるが、基本的にはグループステージで上位２か国に入れば、世界への挑戦権が