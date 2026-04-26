26日午前10時ごろ、新潟県魚沼市の閉鎖したスキー場の斜面で火災が発生し、午後2時現在も延焼が続いています。 警察と消防によりますと火災が発生しているのは、魚沼市赤土のアクシオムスキー場の跡地で、付近の住民から「斜面が燃えている」と119番通報がありました。けが人の情報は入っていません。消防車両12台とヘリコプターによる消火活動が続いていますが、午後2時現在も山頂に向かって延焼している