植物由来の堆肥を使った、自然に優しいイチゴづくりに取り組む男性。 日本の農業を盛り上げようと、情報発信も行っています。 ◇15種類のイチゴを栽培 レアな品種も… 真っ赤に実った、大粒のイチゴ。 ハウスの中は、甘い香りに包まれています。 島原市鎌田町にある観光農園『ほおばるファーム』は今、イチゴ狩りシーズンの真っ最中。 多い日は、200人ほどが訪れるそうです。 （子ども）