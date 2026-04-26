乗ってきた飛行機の機内に、忘れ物をしてしまった。【衝撃の体験】旅先で思わぬトラブルに巻き込まれた私。見知らぬ人が声をかけてきて「後ろをついていくよ」。引き返して探しに行くわけにもいかず、でも買って半年なので未練も。諦め気分でいた、その時......。沖縄県在住の60代女性・Yさんの思い出。＜Yさんからのおたより＞沖縄から成田まで飛行機に乗り、到着後、空港内のバス移動の時に左のポケットに入れたはずのメガネがな