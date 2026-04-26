ロッテは26日、種市篤暉投手（27）が熊本市内の病院でアキレス腱断裂と診断されたと発表した。全治までの期間などは明らかにしていない。種市は同日に帰京しており、改めて診察を受ける見込み。種市は25日のソフトバンク戦（リブワーク藤崎台）で初回2死三塁から柳田の一塁方向へのファウルでベースカバーに向かおうとした直後、左脚を押さえて倒れ込んだ。足首付近を押さえて苦悶（くもん）の表情を浮かべ、立ち上がることが