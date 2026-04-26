◇パ・リーグオリックスー日本ハム（2026年4月26日京セラD）ゲームスポンサーである大阪観光局の溝畑宏理事長が始球式をつとめた。同理事長の登板は今回が11度目で「チームもホーム11連勝がかかっているんで」との願いを込め、ノーバウンド投球を投げた。この日は子どもたちに夢を与えたい、という思いから300人を招待。ミャクミャクのかぶり物を着用し、宮城の背番号「18」をつけたオリックスのユニホームに「復活」