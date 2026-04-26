“女子アナ界No.1”と称される圧倒的なスタイルで数々の雑誌の表紙を飾ってきたフリーアナウンサーの白戸ゆめの（30）が26日、都内で行われた1st写真集『Lily』（光文社）の発売記念記者会見に登壇した。【写真多数】服の上からもわかる圧巻のプロポーション…ピンクのドレスが似合う白戸ゆめの21日に発売となった本作は、南国の地・パタヤを舞台に「新しい私を探す旅」をテーマに撮影。ピーチやプールでの王道の水着カットに