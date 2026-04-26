お笑いコンビ、マテンロウのアントニー（36）が26日放送の読売テレビ系「上沼・高田のクギズケ！」（日曜午前11時40分）に出演し、ポーカー大会での獲得賞金「1億円」説を否定。実際の賞金額を明かした。オープニングで、上沼恵美子とともにMCを務める高田純次から「アントニーさんはポーカーで1億円、もうけた」と振られると、アントニーは「いやいや、そんな1億ももうけてないです」と否定した。上沼から「いくら勝ったん？」と