俳優・歌手の草なぎ剛が、26日放送の読売テレビ『草なぎやすともの うさぎとかめ』（毎週日曜後0：35）に出演し、韓国語を話す場面があった。【動画】もはや関西ではおなじみの3ショット草なぎ剛＆海原やすよ ともこ草なぎ、海原やすよ ともこのレギュラー番組で、冒頭、おたより紹介で「お母さんが草なぎさんが韓国語をしゃべれることを教えてくれました。どうやって勉強しましたか？」と質問が寄せられた。2000年代に