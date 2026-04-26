俳優の大東駿介（40）が26日放送の日本テレビ系「メシドラ〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」（日曜後0・45）にゲスト出演。大好物を明かし、MCの俳優・満島真之介（36）と意気投合する場面があった。群馬県館林市を巡る車の中で、満島が「だって俺一番好きな食べ物、豆腐ですよ」と打ち明けると、大東は「マジで！？俺もやねん」と声を弾ませた。満島は「初めて会った。俺、一番が豆腐ってヤバいって言われてたもん」と興