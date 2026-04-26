元自民党衆院議員の杉村太蔵氏（46）が26日、TBS系「サンデー・ジャポン」（日曜午前9時54分）に生出演。高市早苗首相が選挙公約で掲げた食料品の消費税率0％実現についてコメントした。食料品の消費税率について政府の一部では1％案も浮上してきていると報じられている件について、MC爆笑問題田中裕二は「太蔵くんはいかがですか」と尋ねた。杉村氏は「食料品がなんで、こんだけ高騰しているのか。やっぱりね円安なんですよ。食料