１分間最強を決める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）」出場者で、度重なるオーディション内容のネタバレで出禁となった元関東最大級ギャング集団最高幹部の内藤裕が２６日、衝撃の肉体とともに、「表舞台のリングに戻ります」と決意をつづった。内藤はＢＤ１６に登場し、レオに敗れたが、その後、ＢＤ１７でクサノガブリエル、ＢＤ１８でシェンロンを撃破。ＢＤ１９で因縁の瓜田純士と対戦予定