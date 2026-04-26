ABEMAの瀧山あかねアナウンサー（31）が26日までにインスタグラムを更新。グラビアのオフショットを披露した。「週プレオフショット」とコメントし、撮影中の姿を動画でアップした。瀧山アナは白いビキニの上に、白いレースのスケスケワンピースを着用。谷間や美脚を強調させたポーズで、撮影に応じる様子を収めている。この動画にフォロワーからは「最近のアナウンサーさんはすごいですね」「水着グラビア、カワイイくてスタイル