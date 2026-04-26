2026年度は物価や賃金の動きを反映し、公的年金が引き上げられました。年金が「増える」と聞くと、生活に余裕が生まれると期待する人も多いでしょう。 しかし、年金の増額はそのまま手取りの増加にはつながらないケースがあります。税金や社会保険料の仕組みによって、増えた分の一部が差し引かれるためです。本記事では70代夫婦のモデルケースを基に、年金増額の実態と、思ったほど増えない理由を分かりやすく