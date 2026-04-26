夫婦の年金を合計すれば暮らしに困ることはなくても、一方が早く亡くなると、遺族が受けられる年金は思いがけず少額になることがあります。特に、残された妻が専業主婦だった場合は、そうした傾向が強くなるでしょう。 本記事では、専業主婦期間が長かった妻が受けられる年金の概要について説明し、妻が自身の年金を増やすために準備しておけることも紹介します。 遺族年金の目安 遺族年金には、遺族基礎年金と遺