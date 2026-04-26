マイホームを住宅ローンで購入し、毎月返済を続けている人もいるでしょう。また、老後に備えてNISAなどで資産運用をしているという人もいるのではないでしょうか。 預金やNISAがある場合、繰り上げ返済をしたほうがよいのかどうかは、住宅ローンの金利状況などによって異なります。本記事では、住宅ローンの残債2000万円、預金とNISA合わせて1000万円ある家庭を取り上げ、繰り上げ返済をしたほうが