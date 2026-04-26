【モデルプレス＝2026/04/26】歌手のLiSAが4月25日、自身のInstagramを更新。レースタイツを身に着けた衣装姿を披露し、反響を呼んでいる。【写真】38歳鬼滅歌手「脚めっちゃ綺麗」美脚スラリのレースタイツ姿◆LiSA、レースタイツで美脚輝く同日フジテレビ系音楽番組「MUSIC FAIR」（毎週土曜18時〜）に出演したLiSAは、番組のオフショットを複数枚公開。カラフルなパンク風のトップスにボリューム感のあるチュールスカート、足元