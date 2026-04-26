俳優の一ノ瀬颯が２６日、都内で著書「いちのせかい」の発売記念イベントを開催し、２９歳の抱負を語った。発売日の８日に２９歳の誕生日を迎えた一ノ瀬。これまでの活動を振り返り、特技について「『人よりできます』とか言っても、客観的な証拠を残しておく必要があると思った」といい、「アクションとギターをある程度のところまで持っていって、動画とか何かしらの形で残したいと思っています」と意気込んだ。書籍発売に