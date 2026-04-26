矢野英一調教師（５６）＝美浦＝は、４月２６日の東京４Ｒ・３歳未勝利（芝２４００メートル＝１０頭立て）で、管理するイブキ（牡３歳、父レイデオロ）が１着となり、ＪＲＡ通算３００勝を達成した。２００９年３月１日の初出走から４４４８戦目での到達。現役では６９人目。重賞は４勝。矢野調教師「（３００勝は）一つの通過点ですが、ありがとうが３００回、とてもありがたいです。また、どんどん勝てるように頑張ります」