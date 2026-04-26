◆パ・リーグ楽天―西武（２６日・楽天モバイル最強）楽天の先発・早川隆久投手（２７）が序盤から圧巻の投球を披露している。初回に２三振を奪う好スタートを切ると、波に乗った。１４０キロ台中盤の直球にスライダーやチェンジアップを交えて、打者を翻弄（ほんろう）。５回を終えて３安打無失点に封じ、７奪三振と安定感抜群の投球を見せている。早川を援護したい打線は、西武先発の平良の前に５回までに１安打無得点に