◆パ・リーグオリックス―日本ハム（２６日・京セラドーム大阪）「Ｈｅｌｌｏ！おもてなしジュニアＤＡＹｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙ大阪観光局」として開催されたオリックス―日本ハム戦で、大阪観光局の溝畑宏理事長が自身１１度目となる始球式を務めた。２５年に開催された大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」のグッズを頭にかぶり、捕手・若月に見事なノーバウンド投球。「投球の点数的には８８点（笑