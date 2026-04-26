ロシアの政府系世論調査機関によると、プーチン大統領の支持率が低下している。現在は７０％を割り込み、ウクライナ侵略開始後では最低水準だ。「戦争疲れ」やインターネットの規制強化が不満の主な原因とみられる。政府系機関がプーチン氏の支持率低下を公表した意図をいぶかしむ向きも少なくない。政府系の全ロシア世論調査センターは２４日、今月１３〜１９日の調査で「大統領の活動に賛同する」との回答が６５・６％だった