アメリカとイランの協議再開に注目が集まる中、目立たない形で中国の役割が指摘されています。アメリカと並ぶ大国・中国。その思惑とは…【写真を見る】各国の外相と会談を重ねる王毅外相中国の「存在感」停戦協議でも…19日の北京で行われた、人型ロボットによるハーフマラソン大会。止まったり、転んだりというハプニングもありましたが2025年の5倍ものロボットが参加しました。観客「ロボットが走る姿をみて、技術の進歩をすご