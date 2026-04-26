＜シェブロン選手権3日目◇25日◇メモリアル・パークGC（テキサス州）◇6811ヤード・パー72＞メモリアル・パークGCの土曜日は熱気に包まれた。2位と6打差でムービングデーを迎えたネリー・コルダ（米国）のプレーを見届けようと、多くのファンが詰めかけた。2位との差は5打に縮まったが、大量リードは揺るがない。通算17勝目、メジャー3勝目に王手をかけた。〈連続写真〉松山英樹っぽい？ネリー・コルダの“ネジレ”が最強だっ