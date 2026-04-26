【モデルプレス＝2026/04/26】カリスマトレーナーのAYAが4月25日、自身のInstagramを更新。妊娠9ヶ月目を迎えた現在の食生活を公開し、話題を呼んでいる。【写真】41歳美女トレーナー「圧巻の食事内容」妊娠9ヶ月目の彩り豊かサラダ多数披露◆AYA、妊娠9ヶ月目のご飯公開AYAは「ホルモンバランスの関係で体温が高く暑くて、コッテリよりサッパリしたものを欲するようになり、また最近サラダ率増えてきた」と報告。生ハムや茹でた肉