◆パ・リーグソフトバンク―ロッテ（２６日・鹿児島）ソフトバンク・前田悠伍投手が今季初先発を予定するロッテ戦は、降雨の影響で試合開始が遅延されることとなった。午後２時に試合開始予定だったが、午後１時３０分から雨が降り出して内野グラウンドにはシートが敷かれた。天候回復を待ちながら、午後１時５５分頃に試合開始を３０分を遅らせると発表。午後２時前には再びシートの撤去作業が始まり、３０分後のプレーボー