◆第６１回フローラＳ・Ｇ２（４月２６日、東京競馬場・芝２０００メートル＝２着までオークスの優先出走権）第６１回フローラＳ（４月２６日、東京・芝２０００メートル＝２着馬までに優先出走権）に参戦を予定していたサムシングスイート（牝３歳、美浦・伊藤大士厩舎、父サートゥルナーリア）は出走取り消しとなり、オークストライアルは１２頭立てで行われることになった。同馬は昨年１１月のデビューから３、５、２、２着