レッドソックスは25日（日本時間26日）、アレックス・コーラ監督、打撃コーチらスタッフ5人の解任を発表。後任として傘下3Aウースターで指揮を執るチャド・トレーシー氏が監督代行を務めると大リーグ公式サイト「MLB.com」が報じた。チームはこの日、オリオールズに17−1と大勝したが、10勝17敗でア・リーグ東地区最下位に低迷。昨季は89勝73敗で4シーズンぶりにポストシーズンに進出し、今季も期待が高かったが開幕からつまず