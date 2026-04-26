【明治安田J1百年構想リーグ】川崎フロンターレ 2−1 ジェフユナイテッド千葉（4月25日／Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu）【映像】柵を飛び越え「観客席で家族とハグ」あまりに予想外なパフォーマンスだった。川崎フロンターレのFWマルシーニョの“やりすぎ気味”なセレブレーションがSNSで大きな話題となっている。4月25日に川崎は、明治安田J1百年構想リーグ第12節でジェフユナイテッド千葉と対戦。64分から途中出場し