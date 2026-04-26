4月26日（現地時間25日）、「NBAプレーオフ2026」の1回戦が開催され、ミネソタ・ティンバーウルブズがデンバー・ナゲッツとのGAME4で112－96で勝利し、シリーズの戦績を3勝1敗とした。 ウルブズはジュリアス・ランドル、ジェイデン・マクダニエルズ、ルディ・ゴベア、ドンテ・ディビンチェンゾ、アンソニー・エドワーズがスターター。一方でナゲッツはアーロ